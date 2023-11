Jabuticaba desbanca açaí e é a fruta brasileira melhor colocada em ranking mundial

Originária da região da Mata Atlântica, a jabuticaba superou o açaí em uma pesquisa mundial e foi escolhida a segunda melhor fruta do mundo. O ranking do site TasteAtlas, atualizado no dia 16 de novembro, reúne avaliações de usuários sobre pratos e ingredientes típicos dos países. Na mesma pesquisa, o açaí aparece em 7º lugar entre as melhores frutas do planeta na opinião dos usuários do site, com uma avaliação de 4,5 estrelas de um total de 5 possíveis, sendo a segunda melhor colocada entre as representantes brasileiras.

"Na região amazônica, onde há séculos são alimento básico, os frutos do açaí são consumidos batidos até formar uma polpa. O sabor é descrito como uma combinação de chocolate e frutas vermelhas", diz a TasteAtlas.

Em primeiro lugar no ranking ficou o mangostim (de origem asiática), com 4,7 estrelas. Segundo a publicação, acredita-se que sua origem esteja nas Ilhas da Sonda, hoje divididas entre Indonésia, Malásia, Brunei e Timor Leste. "A textura da fruta é macia, suculenta e delicada, enquanto o sabor é doce com leves notas de acidez. A fruta costuma ser consumida pura, mas também pode ser incorporada em diversas sobremesas assadas, saladas mistas, cremes, smoothies, chás ou sorvetes", afirma.

Segunda melhor fruta do mundo, de acordo com a pesquisa, a jabuticaba desbancou também frutas badaladas, como o morango e a laranja, e foi descrita como um alimento com sabores que combinam doce e ácido. "As pessoas geralmente as apreciam frescas e comidas na hora, mas as frutas também costumam ser transformadas em geleias e sucos". A jabuticaba também teve nota 4,7.

No ranking, aparece um terceiro representante brasileiro: o guaraná, de origem amazônica, que ficou na 41ª posição na lista, com uma nota de 4,2 estrelas.