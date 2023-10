Israel anuncia que vai evacuar cidade próxima da fronteira com o Líbano

Nesta sexta-feira (20) Israel ordenou a evacuação dos residentes de Kiryat Shmona, cidade localizada no norte do país, perto da fronteira com o Líbano. A medida ocorre em meio a ofensivas do Hezbollah, grupo extremista islâmico sediado no território libanês. A informação foi dada pelas Forças de Defesa de Israel no X (antigo Twitter)

Na quarta-feira (18) o chefe do gabinete político do Hamas, Ahmed Abdul-Hadi, disse que o grupo terrosrista palestino “coordena de perto” as próximas ações na guerra com o Hezbollah. “Temos relações muito fortes com o Hezbollah. Estávamos cooperando com o Hezbollah antes e depois do ataque a Israel e agora estamos em plena cooperação”, disse. Na última semana, o vice-líder do Hezbollah, Naim Qassem, falou em contribuir na guerra contra Israel e comemorou a ação do Hamas que resultou no atual conflito. O Hezbollah afirma ter aproximadamente 100 mil militares na ativa.



A cidade de Kiryat Shmona, tem uma população de mais de 20.000 habitantes e fica a cerca de 2 km da cerca da fronteira. Na segunda-feira (16) Israel já havia ordenado a evacuação de 28 comunidades que ficam a até 2 km da fronteira com o Líbano. Os moradores foram transferidos para residências financiadas pelo governo. Israel isolou, no domingo (15) uma área de 4 km da fronteira com o Líbano e a interrupção do serviço de GPS na região



ENTENDA A GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

o Hamas atacou Israel em 7 de outubro e reivindicou a autoria da ação;

Benjamin Netanyahu declarou guerra ao Hamas e falou em destruir o grupo;

Israel respondeu com bombardeios à Faixa de Gaza e um cerco à região;

o Hamas ameaçou matar reféns em retaliação à resposta militar israelense;

depois de privar Gaza de água e alimentos, Israel preparou uma invasão por terra, água e mar; o conflito já deixou 5.188 mortos (1.403 israelenses e 3.785 palestinos);

EUA e países europeus pediram que outros países fiquem de fora da guerra;

Irã disse não ter relação com os ataques;

Lula chamou os ataques de “terrorismo”, mas relativizou episódio;

governo já repatriou 1.135 brasileiros na operação Voltando em Paz;

3 brasileiros morreram: Ranani Glazer, Bruna Valeanu e Karla Mendes.