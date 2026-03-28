Israel anuncia nova onda de ataques contra infraestrutura em Teerã

As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram na manhã deste sábado, 28, que concluíram uma onda adicional de ataques contra locais de infraestrutura do regime iraniano em Teerã. O comunicado foi feito via Telegram.

Nesta sexta, 27, as IDF realizaram um ataque em Beirute e afirmaram que eliminaram Ayyoub Hussein Yaacoub, integrante da Unidade de Comunicações do Hezbollah. Como parte de sua função, ele também esteve envolvido na estruturação e no fortalecimento da unidade de foguetes do Hezbollah.

Além disso, as IDF disseram que Yasser Mohammad Mubarak, outro integrante da Unidade de Comunicações que também exercia funções na unidade de foguetes do Hezbollah, também foi atingido.

Na noite de ontem, as IDF realizaram ataques contra dezenas de alvos por ar e mar em áreas do sul do Líbano, em apoio às tropas terrestres e como parte do esforço para reduzir as capacidades do Hezbollah na região. "Depósitos de armas, lançadores, estruturas militares e outras infraestruturas foram atingidas". As IDF declararam que continuarão a operar contra o Hezbollah.