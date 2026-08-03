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Irã diz que estava pronto para retaliar Ucrânia e alerta: Trump pode provocar Terceira Guerra

Rezaei ainda disse que os bombardeios retaliatórios do Irã contra os Estados Unidos colocaram os americanos em retirada

Estadão Conteúdo
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Bandeira do Irã. (Foto: sina drakhshani / Unsplash)

O Major-General iraniano, Mohsen Rezaei, afirmou nesta segunda-feira, 3, que o Irã estava preparado para atacar a Ucrânia em três regiões, como retaliação à Kiev após uma embarcação do país persa ser alvo de drones ucranianos. Segundo o militar, a ação só foi suspensa depois do pedido de culpas do governo de Volodimir Zelenski.

"A Ucrânia foi pressionada a atacar o nosso navio na região; eles ligaram na hora dizendo que tinha sido um engano, que erraram. Nós também estamos verificando, porque já tínhamos preparado um ataque a três pontos na Ucrânia", afirmou Rezaei, durante entrevista à agência Fars. "Como não estamos de fato buscando ampliar a guerra e não queremos provocar um conflito agora, a resposta à Ucrânia foi suspensa".

O militar ainda criticou os Estados Unidos por estarem "ampliando a guerra" no Oriente Médio. Segundo ele, o presidente dos EUA, Donald Trump, está desesperado e, ao invés de resolver o conflito, pode levar o mundo a uma Terceira Guerra Mundial. "O Golfo Pérsico e o Estreito de Ormuz são estopins muito perigosos para uma Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque aqui está a questão da energia", afirmou.

Rezaei ainda disse que os bombardeios retaliatórios do Irã contra os Estados Unidos colocaram os americanos em retirada. "O Centcom foi primeiro do Catar para a Jordânia e, depois dos nossos ataques à Jordânia, foi transferido para os territórios ocupados", afirmou. "Nossos ataques fizeram com que as posições dos EUA no Kuwait virassem ruínas e, em Erbil Curdistão, muitas forças americanas foram evacuadas".

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EUA/IRÃ/GUERRA/Mohsen Rezaei
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