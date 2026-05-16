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Irã cria mecanismo para gerenciar Ormuz em rota designada, diz líder da Comissão de Segurança

Estadão Conteúdo

O presidente da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, escreveu em seu perfil no X que o Irã preparou um mecanismo para gerenciar o tráfego no Estreito de Ormuz ao longo de uma rota designada, que será revelada em breve.

Segundo Azizi, isso ocorre no âmbito da soberania nacional do país e da garantia da segurança do comércio internacional. Nesse processo, apenas embarcações comerciais e partes que cooperam com o Irã se beneficiarão dele, disse.

"As taxas necessárias serão cobradas pelos serviços especializados prestados sob este mecanismo. Esta rota permanecerá fechada para os operadores do chamado 'projeto de liberdade'", afirmou.

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EUA/IRÃ/GUERRA/ORMUZ/ROTA/GERENCIAMENTO
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