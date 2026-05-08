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Irã apreende petroleiro no Mar de Omã e acusa navio de prejudicar exportações da commodity

Estadão Conteúdo

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) informou nesta sexta-feira (8) que forças navais iranianas apreenderam o petroleiro Ocean Koi no Mar de Omã, acusando a embarcação, que navega sob bandeira de Barbados, de tentar prejudicar as exportações de petróleo e os interesses econômicos do país em meio à escalada das tensões no Oriente Médio.

Em comunicado, a IRGC informou que comandos navais realizaram uma "operação especial" para interceptar o navio, descrito por Teerã como um "petroleiro infrator". A embarcação estaria transportando carga de petróleo pertencente à República Islâmica do Irã.

O comunicado afirma que a ação foi executada em cumprimento a uma resolução do Conselho Supremo de Segurança Nacional e por ordem judicial. De acordo com o governo iraniano, o Ocean Koi teria se aproveitado das condições de instabilidade regional para "causar perturbações nas exportações de petróleo e nos interesses do povo iraniano".

Após a apreensão, comandos e fuzileiros da Marinha iraniana conduziram o navio até a costa sul do país, onde ele foi entregue às autoridades judiciais. A IRGC também afirmou que a Marinha do Exército iraniano continuará defendendo "com firmeza os interesses e os ativos do povo iraniano" nas águas da região e declarou que não haverá "complacência com qualquer infrator ou agressor".

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