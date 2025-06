Irã afirma que não abrirá mão de enriquecimento de urânio em acordo nuclear com EUA

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, afirmou que o país não abrirá mão do enriquecimento de urânio, classificando-o como "uma conquista científica obtida por nossos cientistas", em meio às negociações sobre seu acordo nuclear com os Estados Unidos. Em entrevista a um canal de TV iraniano, Araghchi disse, nesta terça-feira, 3, que o enriquecimento é um direito soberano e reiterou que o Irã não aceitará pressões para interromper seu programa nuclear.

"Se os EUA pretendem sabotar nosso programa nuclear pacífico, certamente não aceitaremos isso, e também não será possível realizar o acordo", acrescentou o ministro. Araghchi descreveu as negociações como difíceis e repletas de obstáculos, citando que existem "muitas divergências" entre as partes. Ele pondera, no entanto, que "não se pode esperar que se chegue a um acordo em apenas cinco rodadas".

Araghchi condicionou a conclusão de um acordo aos EUA "abandonarem suas exigências ilógicas e impraticáveis e compreenderem corretamente a natureza pacífica do programa nuclear iraniano".

O chanceler ainda reiterou críticas ao último relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), alegando que o documento foi influenciado por pressões políticas. "A agência deve permanecer uma entidade técnica e especializada, e não deve ceder às pressões políticas de certos países", afirmou. Araghchi relatou ter transmitido essa insatisfação diretamente ao diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, como já havia dito neste sábado.

Na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que seu governo não permitirá qualquer enriquecimento de urânio pelo Irã.