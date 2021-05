Índia registra menor aumento diário em casos de covid-19 em 45 dias

A Índia divulgou, neste sábado (29), que foram registradas 173.790 novas infecções por coronavírus nas últimas 24 horas, o menor aumento diário do País em 45 dias, enquanto as mortes aumentaram em 3.617.

A contagem de infecções do país do Sul da Ásia agora é de 27,7 milhões, com o número de mortos em 322.512, como mostraram os dados do Ministério da Saúde indiano.