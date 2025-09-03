Capa Jornal Amazônia
Imortalidade? Xi Jinping, Putin e Kim Jong-un falam que pessoas poderão viver até 150 anos

Conversa entre os líderes da China, Rússia e Coreia do Norte, captada por microfone durante desfile em Pequim, incluiu declarações sobre longevidade, biotecnologia e possibilidade de imortalidade no futuro

Hannah Franco
fonte

Xi, Putin e Kim falam sobre avanço da ciência e possibilidade de viver até 150 anos. (Sergey Bobylev / POOL / AFP)

Durante a cerimônia militar realizada nesta quarta-feira (3/9), em Pequim, na China, os presidentes Xi Jinping (China), Vladimir Putin (Rússia) e o líder Kim Jong-un (Coreia do Norte) foram flagrados em uma conversa informal sobre imortalidade e longevidade extrema, com menções à possibilidade de viver até 150 anos.

O diálogo, captado por microfones durante a transmissão ao vivo do desfile militar em comemoração aos 80 anos da vitória sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial, rapidamente viralizou nas redes sociais e gerou debates sobre o futuro da saúde e da biotecnologia.

Humanos podem viver até 150 anos neste século

Segundo a agência Bloomberg, Xi Jinping, de 72 anos, comentou que os avanços da ciência indicam a possibilidade de que, ainda neste século, será possível viver até os 150 anos.

“Antigamente, as pessoas raramente viviam até os 70 anos, mas hoje em dia, aos 70, você ainda é uma criança”, disse Xi, segundo tradução simultânea registrada na transmissão oficial.

Vladimir Putin, também de 72 anos, respondeu à fala de Xi afirmando que a biotecnologia pode permitir a regeneração constante do corpo humano, com transplantes sucessivos de órgãos, o que abriria caminho para a imortalidade.

“Com o desenvolvimento da biotecnologia, órgãos humanos podem ser continuamente transplantados, e as pessoas podem viver cada vez mais jovens, e até mesmo alcançar a imortalidade”, disse o presidente russo, por meio de tradução para mandarim.

A conversa também foi acompanhada por Kim Jong-un, de 41 anos, cuja presença no evento com a filha levantou rumores sobre uma possível sucessão hereditária no comando da Coreia do Norte.

Mais tarde, ao ser questionado por jornalistas sobre a conversa inusitada, Putin confirmou o conteúdo e comentou em tom leve: “Sim, nós realmente discutimos se as pessoas poderiam viver mais”, afirmou o líder russo.

O que a ciência diz sobre viver até os 150 anos?

A expectativa de vida global tem aumentado nas últimas décadas, graças aos avanços em saúde, medicina preventiva e biotecnologia. Contudo, chegar aos 150 anos com qualidade de vida ainda é uma hipótese distante, embora não descartada por cientistas que estudam extensão da vida, engenharia genética e medicina regenerativa.

Empresas e pesquisadores no Vale do Silício, China e Japão investem bilhões de dólares no chamado mercado da longevidade, que explora terapias celulares, rejuvenescimento de tecidos e inteligência artificial aplicada à saúde.

Apesar dos avanços e de casos isolados, não há comprovação científica atual de que humanos possam viver até os 150 anos com plenas capacidades físicas e mentais.

.
