Imagens de líderes mundiais como bebês viralizam nas redes sociais; veja

Imagens de líderes mundiais em versões bebês viralizaram após serem postadas por um perfil no Instagram que cria conteúdos utilizando inteligência artificial. Entre oas autoridades transformadas em bebês estão o presidente Lula, o ex-presidente Barack Obama, John F. Kennedy, ex-presidente norte-americano assassinado em 1963 e o Papa Francisco.

Além do presidente do Brasil e os dois ex-líderes dos EUA, a arte mostra as "mini versões" de Donald Trump e seu sucessor Joe Biden e Justin Trudeau, atual primeiro-ministro do Canadá.

Representando a Europa, a lista traz Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia e Vladimir Putin, presidente da Rússia, Emmanuel Macron, atual presidente da França, Angela Merkel e Olaf Scholz, ex e atual chanceler da Alemanha e Boris Johnson, ex-primeiro-ministro do Reino Unido.

Entre os políticos dos países da Ásia, Shehbaz Sharif, primeiro-ministro do Paquistão, Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte e Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia.

Conteúdos criados por meio de IA têm chamado atenção entre os internautas atualmente. Assim como as imagens dos líderes em versões bebês, estes aplicativos de inteligência artificial podem criar artes e vídeos com áudios, simulados por meio de milhares de frases ditas pela pessoa utilizada para a criação.

