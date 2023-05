Idoso morre e corpo é encontrado em casa após seis anos

Após a morte de Robert Alton, de 70 anos, o corpo foi descoberto somente seis anos depois, em Bolton, no condado metropolitano de Grande manchester, noroeste da Inglaterra. O cadáver foi encontrado na casa onde era inquilino por um funcionário do grupo proprietário da residência, Bolton at Home.

Jornais locais afirmaram que o funcionário forçou a porta de entrada no imóvel para realizar uma vistoria, quando se deparou com o corpo. Próximo ao cadáver estavam uma pilha de correnpondências fechadas de meio metro de altura, alimentos com datas de validade de 2017 e um par de óculos para leitura.

"A investigação subsequente da polícia e do legista concluiu que a morte de Robert não era suspeita e que ele provavelmente morreu em maio de 2017", disse Noel Sharpe, diretor do grupo, em comunicado.

VEJA MAIS

Segundo informações locais, o aluguel continuou sendo pago de forma automática, por meio de benefícios habitacionais e por esse motivo, não se fez necessário realizar qualquer visita ao local por parte dos proprietários do imóvel. No entanto, de acordo com Sharpe, o grupo Bolton tentou contato com Alton ao longo dos anos para agendar vistorias em relação a segurança de gás.

Quando o corpo foi descoberto, em março, a polícia do condado metropolitano de Grande Manchester realizou buscas por possíveis parentes e conhecidos de Alton, mas ninguém foi encontrado ou se pronunciou.

"Todos no Bolton at Home ficaram profundamente chocados com isso e percebemos que vai preocupar e incomodar as pessoas ao saber que o corpo permaneceu sem ser descoberto por tanto tempo", disse Sharpe. "É completamente inaceitável para nós que algo assim tenha acontecido e tomamos medidas para reduzir o risco de isso acontecer novamente", afirma Sharpe.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)