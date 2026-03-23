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ICE começa a reforçar segurança em aeroportos dos EUA nesta segunda-feira

Estadão Conteúdo

Os agentes do Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos (ICE) começaram nesta segunda-feira, 23, a reforçar a segurança em aeroportos americanos, em meio ao atraso no pagamento de profissionais de segurança interna.

A lista de aeroportos para os quais eles serão enviados não foi divulgada, mas alguns agentes já foram vistos no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, e no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, na manhã desta segunda-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou no domingo, 22, que deslocaria agentes do ICE para auxiliar o trabalho da Administração de Segurança de Transportes (TSA) nos aeroportos. A medida foi necessária devido ao congelamento dos recursos do Departamento de Segurança Interna (DHS), provocado por uma disputa entre republicanos e democratas no Congresso em relação às práticas do ICE.

Desde o início da paralisação, em 14 de fevereiro, milhares de funcionários do DHS trabalham sem receber salário, incluindo integrantes da TSA, do Serviço Secreto dos EUA e da Guarda Costeira.

O czar da fronteira dos EUA, Tom Homan, afirmou em entrevista à emissora CNN que os agentes do ICE deslocados para os aeroportos seguirão com suas funções habituais e não realizarão tarefas para as quais não estejam capacitados.

"Não vejo agentes do ICE examinando máquinas de raio X, porque não são treinados para isso", disse Homan, acrescentando que eles ajudarão "onde puderem fornecer segurança extra", como monitorando as saídas.

Segundo Homan, a prioridade será dada aos aeroportos "onde há longas esperas". No Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, por exemplo, a fila no principal posto de segurança chegou a quase seis horas, devido à presença de apenas dois agentes da TSA para verificar os documentos de identidade.

O DHS informou que mais de 300 funcionários já pediram demissão desde o início da paralisação. A imprensa americana estima que as ausências não programadas mais que dobraram nesse período.

Alguns agentes precisaram conseguir um segundo emprego, enquanto outros dependem de doações, segundo integrantes de sindicatos. Alguns aeroportos montaram pontos de coleta de doações e despensas de alimentos para os funcionários da TSA.

Os democratas se opõem a qualquer novo financiamento para o DHS até que sejam implementadas mudanças na forma como o ICE realiza operações contra imigrantes, após o surgimento de vários vídeos de confrontos violentos nas redes sociais. Eles exigiram patrulhamento reduzido, proibição do uso de máscaras e a exigência de que os agentes obtenham um mandado judicial antes de entrar em propriedades privadas. (Com agências internacionais)

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