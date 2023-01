Homem entra em site de apostas e fatura R$ 33,5 milhões em meia hora

Um morador da cidade de Newcastle, na Inglaterra, faturou um prêmio milionário na ceia de Natal, após entrar em um site de apostas para se distrair. Ele iniciou com 1,40 libras esterlinas, o equivalente da R$ 8,70. Após meia hora, ele percebeu que tinha ganhado 5,4 milhões de libras, R$ 33,5 milhões na correção direta. Com informações do Uol.

"A princípio pensamos que devia ter sido um engano, e então começamos a nos abraçar quando percebemos que era real", disse o inglês, que é noivo de Sherelle Pooley, com quem tem duas filhas, segundo informações do "Metro".

"Eu simplesmente não conseguia parar de chorar, e de jeito nenhum eu iria dormir naquela noite tendo ganho uma quantia tão grande de dinheiro. Agora podemos facilmente nos casar e comprar nossa casa no campo", completou o sortudo, que se demitiu da empresa onde trabalhava.

O apostador contou que o chefe foi compreensível quando ele explicou o que estava acontecendo. O novo milionário agora planeja comprar um carro da Tesla e viajar ao Caribe ao lado da mulher.

