Homem encontra bebês em vala, sob temperatura negativa, ao buscar encomenda; entenda o caso

Ao buscar uma encomenda, um homem, identificado como Robert Deane, encontrou duas bebês em uma vala sob temperatura negativa. O caso aconteceu em Indianápolis, nos Estados Unidos. Segundo autoridades locais, o carro onde as crianças estavam foi roubado e a polícia segue investigando o ocorrido.

Os policiais ainda procuram pelo criminoso responsável. “Quem sabe o que poderia ter acontecido?! Está extremamente frio e ainda estamos nos estágios iniciais das investigações”, afirmou o porta-voz do Departamento de Polícia de Indianápolis, William Young. O porta-voz agradeceu a Robert Deane por cuidar das bebês até a chegada das autoridades.

“Eu faria de novo. Se você ver algo, como um bebê em uma vala, diga algo, faça algo”, alertou Robert no USA Today. As crianças, de quatro e cinco meses, são primas e estavam sob uma temperatura de -2°C. A sensação térmica do local, entretanto, estava mais baixa.

As autoridades afirmam que o veículo foi roubado com as bebês dentro, mas não se sabe por quanto tempo elas ficaram expostas ao frio intenso. “Não temos um suspeito sob custódia, mas nossa prioridade é descobrir o responsável”, disse William Young.