Helicópteros militares da Malásia colidem no ar e 10 pessoas morrem; vídeo do acidente

Dois helicópteros militares se chocaram no ar, na manhã desta terça-feira (23), próximo da base naval de Lumut, no oeste da Malásia. Todas as pessoas que estavam nas aeronaves morreram. O acidente deixou dez mortos - sete das vítimas estavam em um helicóptero do modelo AW139 e os demais na outra aeronave, segundo o governo local. Ainda não há informações se o acidente deixou feridos em solo.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento do acidente. Antes da tragédia, vários helicópteros cruzavam o céu, até que as duas aeronaves colidem e caem em um complexo esportivo.

No momento do acidente, os helicópteros faziam um ensaio para um desfile da Marinha Real da Malásia. As causas do acidente serão investigadas.