Hamas diz que dissolverá governo em Gaza quando novo corpo palestino assumir

Estadão Conteúdo

O Hamas afirmou neste domingo, 11, que dissolverá seu governo em Gaza assim que um comitê de liderança tecnocrática palestina assumir o território, conforme determinado no plano de paz mediado pelos Estados Unidos. O grupo não deu detalhes sobre quando a mudança ocorrerá.

O Hamas e a Autoridade Palestina, o representante internacionalmente reconhecido dos palestinos, não anunciaram os nomes dos tecnocratas, que não devem ter afiliação política, e ainda não está claro se eles serão aprovados por Israel e pelos EUA.

O "Conselho de Paz", um corpo internacional liderado pelo presidente norte-americano Donald Trump, deve supervisionar o governo e outros aspectos do cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro, incluindo o desarmamento do Hamas e o envio de uma força de segurança internacional. Os membros do conselho também ainda não foram anunciados. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

