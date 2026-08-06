Ghalibaf diz que Irã não precisa de mais teatro diplomático dos EUA

O presidente do Parlamento do Irã e principal negociador do país, Mohammad Bagher Ghalibaf, reiterou críticas a reviravoltas nas conversas com os EUA, em publicação nesta quinta-feira, 6, no X.

"'Um ataque massivo está vindo... Espera aí, esqueça, eles querem negociar'. Isso é um teatro diplomático em loop", escreveu Ghalibaf, afirmando que os americanos usam uma "estratégia falha" de bullying, "promessas quebradas" e notícias falsas como trunfo. "Reconheçam os fatos e cumpram seus compromissos. Nós não precisamos de mais teatro."