Francês conhecido por 'selfies radicais' morre ao cair de 68º andar de prédio

O francês Remi Lucidi morreu após cair do 68º andar do complexo Tregunter Tower, um arranha-céu de três torres localizado em Hong Kong. Conhecido nas redes sociais por escalar prédios altíssimos, Lucidi usava o Instagram para compartilhar os desafios vencidos, posando no topo das construções, e acumulava mais de 11 milhões de seguidores.

Conforme divulgado pelo South China Morning Post, o francês teria informado ao segurança do prédio que visitaria um amigo no 40º andar para ter acesso ao topo do complexo. Ao conseguir entrar no edifício, ele pegou o elevador para o 49º andar, onde continuou subindo, mas, pelas escadas.

Enquanto Remi tentava chegar ao topo do residencial, um dos seguranças do imóvel ligou para o dono do apartamento localizado no 40º andar e descobriu que a história contada pelo francês não era verdade, partindo atrás do visitante logo em seguida.

À imprensa, a polícia local informou que Lucidi foi visto pela última vez ainda vivo, antes de cair, por volta das 19 horas, quando tentava bater na janela de uma cobertura no prédio, assustando e levando uma funcionária a chamar as autoridades.