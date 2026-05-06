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Forças de Israel citam coordenação com EUA e dizem que alvos no Irã estão prontos para ataque

Estadão Conteúdo

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) afirmaram que a cooperação e a coordenação com as forças armadas dos Estados Unidos estão em andamento diante da oportunidade de "mudar a realidade regional" no que chamou de "operação multifacetada", em mensagem via Telegram, nesta quarta-feira, 6. As forças israelenses alertam que possuem "uma série adicional de alvos prontos para serem atacados" no Irã.

"Estamos em alerta máximo para retomar uma campanha ampla e poderosa que nos permitirá consolidar nossas conquistas e enfraquecer ainda mais o regime iraniano", afirma o texto.

Além do Irã, o chefe do Estado-Maior General, o tenente-general Eyal Zamir, ressalta a missão de Israel de "defender as comunidades, eliminar todos os tipos de ameaças e aprofundar o desmantelamento" do grupo xiita libanês Hezbollah. "Todas as capacidades das IDF estão à disposição. Continuem a missão de localizar o inimigo na área e desmantelar a infraestrutura terrorista", diz a nota.

A mensagem dura em relação ao conflito no Oriente Médio acontece diante de expectativas para que os EUA e o Irã alcancem uma resolução para a guerra na região. No entanto, de acordo com a Reuters, uma fonte israelense disse que Israel não tinha conhecimento de que o presidente dos EUA, Donald Trump, estivesse potencialmente perto de um acordo para encerrar a guerra e que, em vez disso, Tel-Aviv estava se preparando para uma escalada dos combates.

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