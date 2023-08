Festival Internacional do Chocolate e do Cacau começa na próxima quinta-feira (17) em Belém

Começa na próxima quinta-feira (17), a partir das 19h, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, o Festival Internacional do Chocolate e do Cacau – Chocolat Amazônia 2023. Os visitantes terão à disposição uma vasta gama de produtos derivados do cacau, como bombons, doces, cremes, bolos, entre outras receitas que serão repassadas ao vivo por renomados chefs.

Cerca de 600 produtores das regiões do Xingu e do Lago Tucuruí, consideradas as maiores produtoras de cacau de origem do Pará, já confirmaram presença no evento que segue até o dia 21 de agosto. A programação contará, também, com o Palco Cacau – um espaço onde serão apresentadas atrações artísticas e culturais para entretenimento do público que visitar o Chocolat Amazônia. A edição deste ano contará ainda com o kids cooking e o atelier, onde serão realizadas esculturas ao vivo feitas por famosos chocolatiers do país.

O Chocolat Festival será um espaço também para a realização de painéis com palestrantes nacionais e internacionais que debaterão importantes temas do segmento. A programação contará ainda com o Fórum do Cacau, onde serão apresentados painéis sobre a cacauicultura no Brasil e no mundo.

Durante os quatro dias de evento, o público também terá à disposição uma imensa variedade de flores e plantas produzidas na região. Os interessados em aprender a fazer arranjos florais com especialistas terão a oportunidade de participar de diversas oficinas que serão oferecidas durante o evento.

O evento é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) com recursos do Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura do Pará (Funcacau). A organização é da MVU eventos, idealizadora do Festival Internacional do Chocolate e do Cacau que ocorreu pela primeira vez em 2009, na cidade de Ilhéus, na Bahia.

Serviço

Festival Internacional do Chocolate e do Cacau – Chocolat Amazônia 2023

Abertura: 17/08/2023 - 19h

Encerramento: 20/08/2023 - 21h

Local: Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia

Endereço: Avenida Dr.Freitas, s/n - Bairro do Marco

