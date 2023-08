Explosão em subúrbio da Pensilvânia deixa cinco mortos e três feridos; vídeo

Uma tragédia abalou um subúrbio da Pensilvânia, nos Estados Unidos, com a explosão de uma residência que resultou na morte de cinco pessoas e deixou outras três feridas. O incidente, ocorrido no bairro de Plum, no condado de Allegheny, não apenas causou a destruição completa de três casas, mas também provocou danos em cerca de uma dúzia de outras residências próximas, devido à propagação das chamas e à força da explosão, que quebrou janelas e derrubou paredes. As autoridades locais estão investigando a causa dessa terrível explosão, um processo que pode levar meses, se não anos.

A tragédia aconteceu por volta das 10h de um sábado, quando a polícia respondeu ao relato do incidente. As vítimas fatais incluem quatro adultos e um adolescente, que não conseguiram sobreviver às consequências da explosão. As identidades e idades das vítimas não foram divulgadas pelas autoridades até o momento. Além disso, duas pessoas feridas receberam alta hospitalar, enquanto uma terceira permanece em estado crítico no hospital.

Equipes médicas de emergência também prestaram atendimento a 57 bombeiros que responderam à explosão e ao incêndio resultante. Problemas menores, desde torções até problemas relacionados ao calor, foram tratados no local, permitindo que muitos dos bombeiros retornassem ao serviço e continuassem a combater o incêndio.

Gás e eletricidade foram cortados

As autoridades, agindo com cautela, cortaram os serviços de eletricidade e gás na área afetada, com esforços em andamento para sua restauração. A empresa responsável pelo fornecimento de gás, Peoples Natural Gas, afirmou que o sistema estava operando conforme o planejado e que sua equipe chegou rapidamente ao local após o recebimento do chamado de emergência, trabalhando imediatamente para verificar se havia vazamentos.

Destruição causada por explosão e incêndio (REPRODUÇÃO / WTAE)

Fotos e vídeos da cena mostram a devastação causada pela explosão, com casas em ruínas emitindo fumaça. Bombeiros enfrentaram destroços para resgatar as vítimas e ajudar na contenção do incêndio. No entanto, as autoridades ainda não têm um número exato de quantas casas foram afetadas diretamente por essa terrível ocorrência, o que mostra a extensão do impacto dessa explosão em um tranquilo subúrbio da Pensilvânia.