Ex-político e irmão são assassinados durante transmissão ao vivo na Índia

Na noite de ontem, o ex-político indiano Atiq Ahmed, de 60 anos, e seu irmão Ashraf foram assassinados a tiros durante uma transmissão ao vivo pela televisão indiana. Os nomes dos assassinos ainda não foram divulgados pelas autoridades locais.

Ahmed conversava com jornalistas quando alguém apontou uma arma para sua cabeça e atirou. O ataque ocorreu em Prayagraj, no norte da Índia. Ahmed era ex-parlamentar e estava preso desde 2019, condenado por vários crimes, como sequestro e extorsão. Ele estava sendo escoltado pela polícia para o hospital algemado quando atiradores disfarçados de jornalistas atiraram nele à queima-roupa.

De acordo com Prashant Kumar, agente de polícia, três pessoas foram presas e estão sendo interrogadas, mas seus nomes ainda não foram revelados. Os assassinos gritaram palavras de ódio contra muçulmanos, que pertenciam à mesma minoria étnica dos irmãos, mas a polícia ainda não confirmou se o ataque foi motivado por intolerância religiosa.

Um policial e um repórter sofreram ferimentos leves e caíram em meio ao tumulto após os disparos. Para evitar protestos após a cena chocante, o governo proibiu reuniões com mais de quatro pessoas no estado.

Ahmed foi membro do Parlamento indiano entre 2004 e 2009 e enfrentava mais de cem acusações criminais. Apesar disso, concorreu a eleições mesmo estando preso mais de uma vez. Seu filho, Asad, foi morto esta semana pela força-tarefa especial do estado de Uttar Pradesh, sendo procurado pelo assassinato de um advogado. Antes de ser morto, Ahmed explicava a jornalistas a razão de não ter ido ao enterro do filho: "Não me levaram, então não pude ir", afirmou.