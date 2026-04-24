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EUA não renovarão isenções petrolíferas para Irã e Rússia, diz secretário do Tesouro

Estadão Conteúdo

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta sexta-feira, 24, que o país não planeja renovar uma isenção que permite a compra, sem sanções, de petróleo e derivados russos atualmente em trânsito marítimo. Ele acrescentou que a renovação da isenção para o petróleo iraniano também está totalmente descartada.

"Não para os iranianos", disse Bessent à Associated Press. "Temos o bloqueio, o petróleo não está saindo do Golfo Pérsico e acreditamos que, nos próximos dois ou três dias, eles terão que começar a fechar a produção, o que será muito ruim para seus poços de petróleo."

Os Estados Unidos emitiram originalmente uma isenção para as vendas de petróleo e derivados russos em março, com o objetivo de estabilizar os mercados globais de energia após os preços do petróleo ultrapassarem os US$ 100 por barril.

O Departamento do Tesouro renovou a isenção dois dias depois de Bessent ter afirmado na Casa Branca que não pretendia estender o alívio de sanções. Bessent explicou sua mudança de posição anterior e descartou a possibilidade de renovar isenções de sanções tanto para a Rússia quanto para o Irã.

"Não imagino que haja outra prorrogação. Acho que o petróleo russo que está no mar já foi amplamente absorvido", disse ele.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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EUA/PETRÓLEO/IRÃ/RÚSSIA/ISENÇÃO/RENOVAÇÃO/NEGAÇÃO
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