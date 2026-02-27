EUA instam Irã a parar de fazer reféns e libertar todos americanos detidos injustamente

O governo dos Estados Unidos instou o regime iraniano a parar de fazer reféns e libertar todos os americanos detidos injustamente no Irã.

O secretário de Estado, Marco Rubio, informou, em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 27, que está designando o Irã como um Estado patrocinador de detenções ilegais.

"Quando o regime iraniano tomou o poder há 47 anos, o aiatolá Khomeini consolidou seu controle ao endossar a tomada de reféns da equipe da embaixada dos EUA. Por décadas, o Irã continuou a deter cruelmente americanos inocentes, bem como cidadãos de outras nações, para usá-los como moeda de troca política contra outros Estados. Essa prática abominável precisa acabar", diz o documento.

Rubio disse ainda que nenhum americano deve viajar para o Irã por qualquer motivo. "Reiteramos nosso apelo para que os americanos que estão atualmente no Irã deixem o país imediatamente", afirmou em comunicado.