EUA: Departamento do Tesouro anuncia sanções contra aliados de líder iraniano

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 18, a aplicação de sanções contra a Fundação Mostazafan da Revolução Islâmica, um conglomerado com 160 empresas iranianas que, de acordo com o governo americano, funciona como veículo de enriquecimento do líder supremo do país, Ali Khamenei. O órgão também tomou ações contra o ministro da Inteligência e Segurança, Mahmoud Alavi, por supostas violações aos direitos humanos.

"O Líder Supremo do Irã usa a Mostazafan para recompensar seus aliados sob o pretexto de caridade", disse o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin. "Os EUA continuarão a mirar funcionários-chave e fontes de geração de receita que possibilitem a repressão contínua do regime contra seu próprio povo."