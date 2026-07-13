EUA concluem nova onda de ataque contra o Irã e dizem que Teerã não controla Ormuz

A ofensiva atingiu dezenas de alvos e teve como objetivo reduzir a capacidade iraniana de atacar embarcações

Uma bola de fogo ilumina o céu após um ataque de míssil a Tel Aviv em 28 de fevereiro de 2026 ( Foto: Foto JOHN WESSELS / AFP )

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) confirmou, no fim da noite deste domingo (12), que forças americanas finalizaram uma nova onda de ataques contra o Irã. A ofensiva atingiu dezenas de alvos e visou reduzir a capacidade iraniana de atacar embarcações no Estreito de Ormuz.

O Centcom descreveu o Estreito de Ormuz como um "corredor marítimo vital" para o comércio global. A instituição reiterou que o Irã não detém seu controle, buscando desmantelar a infraestrutura que ameaça a navegação comercial na região.

Entre os alvos atingidos pelas forças do Centcom estavam sistemas de defesa aérea militar, instalações de radar costeiro, capacidades de mísseis e drones. Pequenas embarcações também foram alvo da ofensiva americana.

Tecnologia e o 1º Uso de Drones Marítimos

Para a execução dos ataques, foram utilizados caças, navios da Marinha e drones aéreos de ataque unidirecional. Esta foi a primeira vez que drones marítimos de ataque unidirecional foram empregados em uma operação, ampliando o arsenal bélico das forças dos EUA.