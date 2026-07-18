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EUA anunciam novos ataques contra Irã para reduzir ameaça a Ormuz e retaliar ação na Jordânia

Bombardeios foram determinação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

Estadão Conteúdo
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Bombardeios dos Estados Unidos contra o Irã visam retaliar ataques à Jordânia. (Foto: Reprodução | Freepik)

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou em comunicado publicado no X neste sábado, 18, que forças americanas iniciaram, às 19 horas (horário de Brasília), novos ataques aéreos contra o Irã "por determinação do comandante em chefe", em referência ao presidente Donald Trump.

Segundo o Centcom, os bombardeios têm o objetivo de degradar ainda mais a capacidade do Irã de ameaçar o transporte marítimo comercial no Estreito de Ormuz. O comando também afirmou que os ataques visam punir rapidamente forças da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) que, de acordo com o texto, lançaram ataques contra militares americanos na Jordânia na noite anterior.

O ataque ocorre após dois militares norte-americanos morrerem e um ser registrado como desaparecido após ataques iranianos contra uma base na Jordânia neste sábado.

Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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GUERRA/EUA/IRÃ/ATAQUE/CENTCOM/ORMUZ

Irã

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