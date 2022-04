Estudante passa mal durante encenação da Paixão de Cristo e morre; plateia não percebeu

Um jovem, de 25 anos, morreu após passar mal durante uma encenação da Paixão de Cristo, no Sudeste da Nigéria. A plateia não percebeu o que estava acontecendo, pensando que fazia parte do ato religioso. As informações são do Metrópoles.

VEJA MAIS

Sule Ambrose estudava para ser padre no seminário da Universidade Clariantiana e interpretava Simão Pedro, principal discípulo de Jesus. Durante a cena, ele caiu no chão e começou a sangrar.

Segundo uma testemunha, todos perceberam a gravidade quando ele não conseguia se levantar. O estudante foi levado para um hospital escolar da região. Com o agravamento, Ambrose foi transferido para um centro médico federal. Ele não resistiu.

A causa da morte do jovem ainda não foi identificada pelo seminário onde ele estudava.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)