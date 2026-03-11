Capa Jornal Amazônia
Estátua de Trump e Epstein em pose de Titanic é instalada perto da Casa Branca

Estadão Conteúdo

Uma estátua do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abraçado ao financista Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais, foi instalada no National Mall, em Washington D.C., na terça-feira, 10.

A obra, intitulada "O Rei do Mundo", recria uma cena famosa do filme "Titanic", com os personagens Jack e Rose. Uma placa instalada na estátua afirma que a história do casal no longa-metragem "foi construída sobre viagens luxuosas, festas animadas e esboços secretos nus".

"Este monumento homenageia o vínculo entre Donald Trump e Jeffrey Epstein, uma amizade aparentemente construída sobre viagens luxuosas, festas animadas e esboços secretos nus", diz a placa.

A instalação foi pintada com tinta dourada e colocada sobre uma réplica da proa de um navio. Dezenas de pessoas passaram pelo National Mall, próximo à Casa Branca e ao Capitólio, e tiraram fotos da estátua.

Além da escultura, também foram instaladas faixas com uma foto de Trump e Epstein juntos, acompanhadas da frase "Make America Safe Again" (Faça a América Segura Novamente).

A obra é assinada pelo coletivo de artistas anônimos The Secret Handshake e não foi a primeira instalação feita pelo grupo no National Mall sobre a amizade de Trump e Epstein.

Em 20 de janeiro deste ano, data em que Epstein completaria 73 anos, eles instalaram uma réplica de um bilhete de aniversário com teor sexual enviado ao financista em 2003, cuja autoria é atribuída a Trump pela imprensa americana. O presidente nega ter escrito a mensagem. Já em setembro do ano passado, o grupo colocou no local um estátua de Trump e Epstein de mãos dadas, intitulada "Melhores Amigos Para Sempre".

Trump e Epstein foram amigos próximos durante os anos 1990 e o início dos anos 2000. O financista foi preso em 2008 por facilitação à prostituição de menores e ficou 13 meses detido devido a um acordo judicial. Em 2019, ele voltou a ser preso e cometeu suicídio antes de ir a julgamento.

Desde o início da divulgação de documentos relacionados à investigação do caso Epstein, Trump nega qualquer envolvimento com os crimes do financista.

