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Emirados pedem fim imediato da escalada e retomada de negociações para liberar Ormuz

Estadão Conteúdo

18 de julho de 2026 às 19:47

Os Emirados Árabes Unidos afirmaram neste sábado, 18, que acompanham com "profunda preocupação" os acontecimentos na região e pediram a interrupção "imediata" da escalada e de ações hostis, com "máximo exercício de contenção", para evitar novos níveis de violência.

Em comunicado do Ministério das Relações Exteriores, o governo emiradense destacou a necessidade de retomar imediatamente as negociações e de garantir a continuidade e a segurança da navegação no Estreito de Ormuz.

A nota afirma também que ataques a infraestruturas e instalações civis constituem "grave violação do direito internacional" e "não podem ser justificados em nenhuma circunstância".

Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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