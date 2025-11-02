Drones ucranianos atingem porto russo de Tuapse, danificando navios e infraestrutura

Um ataque com drones ucranianos atingiu na madrugada deste domingo, 2, o porto russo de Tuapse, no Mar Negro, danificando ao menos duas embarcações estrangeiras e parte da infraestrutura do terminal de petróleo local. O bombardeio faz parte da estratégia de Kiev de enfraquecer o esforço de guerra russo, mirando instalações energéticas consideradas essenciais para Moscou.

De acordo com o centro de operações de emergência da região de Krasnodar, "dois navios civis estrangeiros foram danificados" após o ataque. As autoridades russas informaram que os incêndios provocados pelas explosões foram controlados e que não houve vítimas entre as tripulações.

Imagens não verificadas publicadas em canais russos e ucranianos no Telegram mostram o terminal e um navio-tanque em chamas durante a noite. A agência Reuters afirmou não ter conseguido confirmar a autenticidade dos vídeos.

Um oficial do Serviço de Segurança Interna da Ucrânia (SBU) confirmou que as forças ucranianas foram responsáveis pelo ataque. Segundo ele, cinco drones atingiram um navio-tanque, a infraestrutura de carregamento e prédios portuários próximos.

O porto abriga o terminal petrolífero de Tuapse, operado pela estatal russa Rosneft, que possui capacidade de processamento de até 240 mil barris de petróleo por dia. A instalação exporta produtos como nafta, óleo combustível e diesel com alto teor de enxofre para países como China, Malásia, Cingapura e Turquia.

Ainda não há informações sobre a retomada das operações após o ataque.

O Ministério da Defesa russo afirmou neste domingo que suas forças de defesa aérea derrubaram 283 drones ucranianos nas últimas horas. A Ucrânia não comentou oficialmente o ataque a Tuapse.

Em resposta, Moscou manteve sua própria ofensiva aérea. Segundo autoridades ucranianas, bombardeios russos na região de Zaporizhzhia deixaram quase 60 mil pessoas sem energia elétrica durante a noite. Duas mortes foram registradas na região de Odessa, no sul do país.

Na área de Tuapse, destroços de drones foram encontrados em pelo menos cinco localidades, causando danos a janelas e à estação ferroviária local. O ataque também levou ao fechamento temporário de dezenas de aeroportos no sul e oeste da Rússia, informou a agência reguladora Rosaviatsiya.