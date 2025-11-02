Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Drones ucranianos atingem porto russo de Tuapse, danificando navios e infraestrutura

Estadão Conteúdo

Um ataque com drones ucranianos atingiu na madrugada deste domingo, 2, o porto russo de Tuapse, no Mar Negro, danificando ao menos duas embarcações estrangeiras e parte da infraestrutura do terminal de petróleo local. O bombardeio faz parte da estratégia de Kiev de enfraquecer o esforço de guerra russo, mirando instalações energéticas consideradas essenciais para Moscou.

De acordo com o centro de operações de emergência da região de Krasnodar, "dois navios civis estrangeiros foram danificados" após o ataque. As autoridades russas informaram que os incêndios provocados pelas explosões foram controlados e que não houve vítimas entre as tripulações.

Imagens não verificadas publicadas em canais russos e ucranianos no Telegram mostram o terminal e um navio-tanque em chamas durante a noite. A agência Reuters afirmou não ter conseguido confirmar a autenticidade dos vídeos.

Um oficial do Serviço de Segurança Interna da Ucrânia (SBU) confirmou que as forças ucranianas foram responsáveis pelo ataque. Segundo ele, cinco drones atingiram um navio-tanque, a infraestrutura de carregamento e prédios portuários próximos.

O porto abriga o terminal petrolífero de Tuapse, operado pela estatal russa Rosneft, que possui capacidade de processamento de até 240 mil barris de petróleo por dia. A instalação exporta produtos como nafta, óleo combustível e diesel com alto teor de enxofre para países como China, Malásia, Cingapura e Turquia.

Ainda não há informações sobre a retomada das operações após o ataque.

O Ministério da Defesa russo afirmou neste domingo que suas forças de defesa aérea derrubaram 283 drones ucranianos nas últimas horas. A Ucrânia não comentou oficialmente o ataque a Tuapse.

Em resposta, Moscou manteve sua própria ofensiva aérea. Segundo autoridades ucranianas, bombardeios russos na região de Zaporizhzhia deixaram quase 60 mil pessoas sem energia elétrica durante a noite. Duas mortes foram registradas na região de Odessa, no sul do país.

Na área de Tuapse, destroços de drones foram encontrados em pelo menos cinco localidades, causando danos a janelas e à estação ferroviária local. O ataque também levou ao fechamento temporário de dezenas de aeroportos no sul e oeste da Rússia, informou a agência reguladora Rosaviatsiya.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rússia

Ucrânia

guerra

drones

ataques
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Nigéria reage após Trump declarar que cristãos do país enfrentam ameaça existencial

01.11.25 16h38

Israel afirma que últimos restos mortais enviados de Gaza não são de reféns

01.11.25 14h09

MUNDO

Ucrânia afirma ter atingido oleoduto perto de Moscou que abastece forças russas

A operação foi realizada na noite de sexta-feira, 31, de acordo com um comunicado no canal de mensagens Telegram

01.11.25 10h14

Justiça dos EUA ordena uso de recursos contingenciais para Trump pagar benefícios alimentares

31.10.25 21h37

MAIS LIDAS EM MUNDO

reviravolta

Jovem acorda de coma, acusa namorada de causar acidente e morre dias depois

Daniel Waterman, de 22 anos, afirmou que a companheira teria provocado o acidente que o faria morrer

31.10.25 17h11

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

SENHA ROUBADA

Mega vazamento expõe mais de 180 milhões de senhas

Banco de dados de 3,5 terabytes divulgado por especialista em cibersegurança revela uma das maiores violações de credenciais já registradas

27.10.25 11h55

Nave alienígena?

Ufólogo flagra possível OVNI em área de testes militares dos EUA

YouTuber investigativo registra objeto não identificado em base militar dos EUA, reacendendo teorias de engenharia reversa alienígena e tecnologia ultrassecreta

29.10.25 15h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda