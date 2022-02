Dmitri Medvedev sugere rompimento com o Ocidente

O ex-presidente russo Dmitri Medvedev (2008-2012), que hoje é número 2 do Conselho de Segurança da Rússia, disse neste sábado (26) que talvez tenha chegado a hora de a Rússia romper com todos os países ocidentais que se opõem a Moscou na guerra da Ucrânia. Ele também defendeu a volta da pena de morte ao país "para alguns crimes", sem especificar quais.

Em 2008, Medvedev chegou à Presidência como marionete de Vladimir Putin, que à época deixou a cadeira e voltou a ser premiê. No Ocidente, seu estilo jovial e formação liberal foram bem recebidos. Depois do poder relativo, voltou a ser premiê e acabou caindo em desgraça, sendo escanteado. Com informações da Folhapress.