Disse ao Trump que, se o 'Conselho de Paz' for sobre Gaza, vamos participar, afirma Lula

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira, 5, que disse ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o Brasil participará do "Conselho de Paz" criado pelo republicano se o objetivo do colegiado for se voltar para a questão da Faixa de Gaza.

As declarações ocorreram em entrevista concedida ao UOL News.

"Eu disse ao presidente Trump que, se o Conselho for para cuidar de Gaza, o Brasil tem todo o interesse de participar. Agora, é muito estranho que você crie um conselho e você não tenha um palestino na direção desse conselho", declarou o presidente.

