Dia mais quente da Terra: temperatura do planeta bate recorde na última segunda (3)

Dados de centros nacionais de previsão ambiental dos Estados Unidos apontam que a Terra registrou a maior temperatura média já registrada. Na última segunda-feira (3), o planeta alcançou a marca média de 17,01 °C.

A marca ultrapassa o antigo recorde, estabelecido em agosto de 2016, quando a temperatura média da Terra chegou a 16,92 °C. Diversas regiões do planeta vêm sofrendo com as consequências da alta na temperatura.

No Vietnã, produtores de arroz mudaram seus hábitos e passaram a trabalhar pela noite durante o verão, já que as temperaturas costumam ultrapassar os 37 °C na região. Nos Estados Unidos, diversas regiões chegaram a atingir 40 °C de sensação térmica e ao menos 13 pessoas morreram no país por conta das altas temperaturas nos últimos dias.

No México, entre os dias 12 e 25 de junho, mais de 100 pessoas morreram devido ao forte calor que atinge a região norte do país. Na Espanha, os termômetros chegaram a 44 °C na região de Andaluzia.

Consequências do aquecimento global para a vida na Terra

O aquecimento global é um fenômeno causado principalmente pela atividade humana, especialmente pela emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Suas consequências são diversas e abrangem diversos aspectos da vida na Terra. Veja possíveis efeitos causados pelo aquecimento global:

Aumento da temperatura média global;

Derretimento das calotas polares e aumento do nível do mar;

Perda de habitats costeiros e erosão costeira;

Risco de inundação de áreas densamente povoadas;

Eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos;

Escassez de alimentos e risco de fome;

Extinção de espécies e degradação de ecossistemas;

Agravamento de problemas de saúde, como doenças transmitidas por vetores;

Impactos econômicos significativos relacionados à adaptação e mitigação;

Mudanças nos padrões climáticos globais.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)