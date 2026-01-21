Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Davos: só EUA podem proteger a Groenlândia, diz Trump; queremos negociar já a compra da ilha

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ter "um enorme respeito" pelo povo da Groenlândia e da Dinamarca, em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta quarta-feira, 21, enquanto os EUA renovam as investidas para adquirir a ilha do Ártico. Ele reafirmou que possuir o local é importante para a segurança nacional americana e internacional.

"Na Segunda Guerra Mundial, lutamos para salvar a Groenlândia para a Dinamarca, mas fomos muito estúpidos e agora eles são ingratos", afirmou, ao se referir sobre o que ele chamou de "pedaço de gelo".

Segundo Trump, nenhuma nação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), exceto os EUA, tem o poder de defender a Groenlândia, mas qualquer aliado da aliança "tem a obrigação" de defender seu território. "Estamos buscando conversas imediatas sobre a Groenlândia. Só os EUA podem proteger, melhorar e desenvolver a Groenlândia", acrescentou, ao dizer que quer iniciar "imediatamente" conversas para adquirir a ilha.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

DAVOS/FÓRUM ECONÔMICO

Trump

discurso

Groenlândia
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Amo a Europa, mas o continente não está no caminho certo, diz Trump em Davos

O comentário acontece diante de incertezas entre Washington e Bruxelas, após Trump ameaçar impor tarifas progressivas contra oito países europeus

21.01.26 11h33

RESGATE

Mulher é resgatada após ficar presa em carro que afundava no oceano

Alguns homens precisaram quebrar o vidro das janelas do veículo para que a motorista pudesse sair a tempo

21.01.26 10h53

PROTESTO

Nova-iorquinos pedem impeachment de Trump em protesto contra avanço do fascismo

Manifestantes criticam políticas migratórias, relações internacionais e denunciam retrocessos democráticos

21.01.26 10h49

MUNDO

Pentágono planeja reduzir presença dos EUA na Otan, diz jornal

A medida deve afetar cerca de 200 militares e reduzir principalmente o envolvimento dos EUA nos 30 Centros de Excelência da Otan

21.01.26 8h08

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

MUNDO

Presidente interina da Venezuela afirma que libertação de prisioneiros não foi finalizada

"Até hoje, podemos dizer que já somam 406 liberações previstas nestes dias", destacou.

14.01.26 16h07

MUNDO

Quem é Erfan Soltani, manifestante iraniano condenado à execução nesta quarta-feira

O jovem não teve a oportunidade de se defender antes do veredito, e seus familiares puderam visitá-lo por apenas 10 minutos

14.01.26 10h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda