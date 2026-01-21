Davos: só EUA podem proteger a Groenlândia, diz Trump; queremos negociar já a compra da ilha

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ter "um enorme respeito" pelo povo da Groenlândia e da Dinamarca, em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta quarta-feira, 21, enquanto os EUA renovam as investidas para adquirir a ilha do Ártico. Ele reafirmou que possuir o local é importante para a segurança nacional americana e internacional.

"Na Segunda Guerra Mundial, lutamos para salvar a Groenlândia para a Dinamarca, mas fomos muito estúpidos e agora eles são ingratos", afirmou, ao se referir sobre o que ele chamou de "pedaço de gelo".

Segundo Trump, nenhuma nação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), exceto os EUA, tem o poder de defender a Groenlândia, mas qualquer aliado da aliança "tem a obrigação" de defender seu território. "Estamos buscando conversas imediatas sobre a Groenlândia. Só os EUA podem proteger, melhorar e desenvolver a Groenlândia", acrescentou, ao dizer que quer iniciar "imediatamente" conversas para adquirir a ilha.