O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Cuba diz não ter diálogo em andamento com os EUA, mas que pode ter um, com certos critérios

Estadão Conteúdo

Um diplomata cubano sênior disse à Associated Press na segunda-feira, 02, que seu governo não tem um diálogo com os Estados Unidos, mas está aberto a um, se certos critérios forem atendidos, já que as tensões permanecem altas entre os países.

O vice-ministro das Relações Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, falou dias depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter dito que sua administração está começando a conversar com os líderes cubanos após ameaçar tarifas sobre qualquer país que forneça petróleo à ilha. "Ainda não estamos falando especificamente sobre negociação", disse Cossío. "Isso é outra questão."

"Estamos abertos ao diálogo", acrescentou. "Se pudermos ter um diálogo, talvez isso possa levar a uma negociação."

Cossío disse que Cuba está pronta para ter um "diálogo informal" com os EUA "com o objetivo de garantir que possamos ter uma convivência respeitável e séria, apesar das diferenças entre nossos dois países."

Mas o vice-ministro enfatizou que certas coisas estão fora de questão para Cuba, incluindo a constituição do país, a economia e o sistema de governo, que é socialista. "Mas há muitos, muitos outros assuntos que podemos discutir", disse ele.

Cuba está lutando com uma crise econômica aguda, apagões contínuos, uma interrupção nos embarques de petróleo da Venezuela e sanções dos EUA que, segundo autoridades cubanas, custaram ao país mais de 7,5 bilhões de dólares entre março de 2024 e fevereiro de 2025.

Quando perguntado por quanto tempo Cuba pode sustentar as condições atuais, Cossío disse que não poderia revelar "nenhuma via" que a ilha tenha para garantir o suprimento de petróleo ou lidar com o que descreveu como "uma situação muito difícil."

Na terça-feira, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, falou por telefone com seu homólogo cubano, Bruno Rodríguez, e prometeu fornecer "o apoio político e material necessário", de acordo com um comunicado do governo russo.

Na breve entrevista, Cossío enfatizou que Cuba não é uma ameaça para os Estados Unidos.

"Cuba é um país pacífico", disse ele. "Só desejamos nos relacionar com os Estados Unidos da maneira como nos relacionamos com o resto do mundo. Os Estados Unidos são a exceção hoje."

*Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

