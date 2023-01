Crianças e um adulto são eletrocutados em piscina de condomínio; vídeo

Um grupo de pessoas, entre elas duas crianças, foi eletrocutado dentro da piscina de um condomínio. O caso aconteceu em Neiva, na Colômbia, no último dia 16. Até o salva-vidas responsável por garantir a segurança dos moradores foi vítima da descarga elétrica. Apesar da gravidade, todos foram resgatados e passam bem.

De acordo com o tablóide colombiano El Tiempo, os quatro sentiram vibrações na água poucos segundos antes de levarem o choque. Um vídeo gravado da janela de um dos apartamentos no condomínio registrou as vítimas de bruços, desacordadas, dentro da piscina. Veja!

Apesar do cena, as pessoas foram retiradas da piscina a tempo e receberam de imediato os primeiros socorros. O resgate foi acionado e as vítimas levadas para o hospital, de onde já receberam alta. Ainda não há informações oficiais sobre o que causou o incidente.

Inicialmente, foi levantada a hipótese de queda de um raio, mas ela foi descartada pelo Corpo de Bombeiros. A segunda possibilidade é a de que uma corrente foi gerada pelas luzes subaquáticas da piscina, por falta de manutenção.