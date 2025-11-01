Capa Jornal Amazônia
Coreia do Sul pede esforços da China para trazer Coreia do Norte de volta às negociações

Estadão Conteúdo

O presidente sul-coreano Lee Jae Myung pediu ao presidente chinês, Xi Jinping, que faça maiores esforços para persuadir a Coreia do Norte a retornar às negociações, enquanto os dois líderes concordaram, neste sábado, 1º de novembro, com um conjunto de acordos para expandir seus laços econômicos e outros. A reunião individual ocorreu horas depois que eles e outros líderes da Ásia-Pacífico concluíram a cúpula anual na Coreia do Sul com uma declaração conjunta prometendo uma cooperação econômica mais forte.

Durante a reunião com Lee, Xi pediu a Seul que trabalhasse com Pequim para praticar o verdadeiro multilateralismo, de acordo com a mídia estatal chinesa, enquanto ele continuava a posicionar Pequim como o defensor da ordem comercial global abalada pelas tarifas abrangentes de Trump.

Relatos da mídia estatal chinesa sobre a reunião não trouxeram comentários relacionados à Coreia do Norte por parte de Xi. No entanto, Wi Sung-lac, diretor de segurança nacional de Lee, disse que o presidente, durante a reunião, delineou sua estratégia para alcançar a desnuclearização na Península Coreana e solicitou um papel construtivo da China para ajudar a realizar a retomada das negociações com a Coreia do Norte.

"Xi respondeu que continuaria seus esforços para ajudar a resolver questões envolvendo a Península Coreana e promover a paz e a estabilidade aqui", disse Wi. A China é aliada tradicional e canal econômico da Coreia do Norte, mas ainda há dúvidas sobre quanto poder de influência ela tem sobre seu vizinho empobrecido.

O ponto sobre a Coreia do Norte na reunião provocou uma resposta irritada de Pyongyang. O vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Pak Myong Ho, criticou a Coreia do Sul por falar sobre seu sonho de realizar a desnuclearização da Coreia do Norte.

Lee, um defensor da reconciliação com a Coreia do Norte, disse que tomaria medidas preventivas mais ativas para reduzir as tensões militares com o Norte, enfatizando que a paz na Península Coreana é essencial para a prosperidade da região Ásia-Pacífico.

O gabinete de Lee disse que a Coreia do Sul e a China também assinaram vários acordos sobre o combate conjunto a golpes online, a expansão de um acordo de livre comércio bilateral e a renovação de um acordo de swap cambial que expirou no mês passado. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

COREIAS

Coreia do Sul

apelo

China
Mundo
.
