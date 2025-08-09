Coreia do Norte retira alto-falantes de fronteira com a Coreia do Sul, diz exército sul-coreano

O exército da Coreia do Sul informou nesta sábado (9) que detectou a retirada dos alto-falantes da Coreia do Norte na fronteira entre os dois países, dias depois de Seul tirar seus próprios alto-falantes usados para emitir propaganda anti-norte-coreana em uma tentativa de aliviar as tensões.

O Estado-Maior sul-coreano não revelou os locais onde os norte-coreanos estavam retirando os dispositivos e apontou que, por enquanto, não está claro se Pyongyang removerá todos.

Nos últimos meses, os residentes do lado sul-coreano da fronteira se queixaram de que os alto-falantes norte-coreanos emitiam sons irritantes, como uivos de animais e batidas de gongos, em resposta às transmissões de propaganda de Seul.

O exército do Sul indicou que Pyongyang interrompeu suas transmissões em junho, depois que o novo presidente progressista da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, fez o mesmo com as do seu país, no primeiro passo concreto de seu governo para reduzir as tensões com o vizinho. Seul começou a retirar seus alto-falantes de zonas fronteiriças na última segunda-feira, mas não esclareceu como seriam armazenados ou se poderiam ser rapidamente implantados novamente caso as hostilidades aumentassem.

A Coreia do Norte não confirmou imediatamente a retirada de seus alto-falantes.

Fonte: Associated Press*

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.