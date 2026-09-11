Coreia do Norte lança projétil não identificado em direção ao mar

A Coreia do Norte lançou um projétil não identificado em direção ao Mar do Japão nesta semana, informou a agência sul-coreana Yonhap. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul confirmou ter detectado o lançamento, mas não divulgou detalhes sobre o tipo de armamento utilizado.

O episódio ocorre em meio à tensão provocada pelos exercícios militares conjuntos realizados por Estados Unidos e Coreia do Sul. Nas últimas semanas, o Japão também havia acusado a Coreia do Norte de realizar um suposto lançamento de míssil balístico.

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Em agosto, a Coreia do Norte realizou uma série de lançamentos durante o período dos exercícios militares entre americanos e sul-coreanos. Segundo autoridades do Japão e da Coreia do Sul, o país disparou 11 mísseis balísticos de curto alcance e colocou as Forças Armadas em “total prontidão”.

O episódio ocorreu um dia depois de Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, criticar os exercícios militares realizados por Estados Unidos e Coreia do Sul.

Trump planeja encontro com Kim Jong-un

Os novos lançamentos também ocorrem apesar de uma sinalização do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que pretende se reunir novamente com Kim Jong-un ainda este ano.

Trump já realizou encontros com o líder norte-coreano durante seu primeiro mandato, em uma tentativa de avançar nas negociações sobre o programa nuclear da Coreia do Norte.