Concurso público com 4 mil vagas para soldado da PM do Pará inscreve até esta terça-feira (17)

Terminam nesta terça-feira (17) as inscrições do concurso público para preenchimento de 4 mil vagas para praças da Polícia Militar do Estado do Pará. Das vagas ofertadas, 3.200 são para o sexo masculino e 800 para o feminino. O certame também busca a formação de cadastro de reserva.

VEJA AQUI O EDITAL COMPLETO

Conforme as informações divulgadas no edital, o aluno soldado receberá remuneração no valor de R$ 1.320,03 durante a realização do Curso de Formação de Praças, mais auxílio-alimentação. Após a conclusão do curso, já na condição de Soldado da PM, passará a receber a remuneração de R$ 4.923,71, além do auxílio-alimentação.

Requisitos

Para entrar no quadro de policiais militares do Pará, é necessário ter entre 18 e 30 anos de idade; comprovar o cumprimento das obrigações eleitorais e militares; estar em pleno exercício dos direitos políticos; gozar de saúde física e mental e não ter sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada em julgado, ou sofrido sanção administrativa impeditiva do exercício de cargo público. O candidato a soldado também precisa ter altura mínima de 1,60m, se homem, e de 1,55m, se mulher; ter certificação de curso de nível médico de ensino; ter reputação ilibada na vida pública e privada e comportamento social compatível com o exercício do cargo policial militar; ter sido licenciado da organização militar a que serviu, no mínimo, no comportamento bom, se for o caso; e ser habilitado para conduzir veículo automotor, possuidor da Carteira Nacional de Habilitação, categoria tipo “B”.

Inscrições

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a empresa responsável pelo planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação do concurso público e seleção de candidatos. Para concorrer, o candidato deve pagar uma taxa de R$ 109,22.

Etapas do concurso

A seleção conta com cinco etapas. Na primeira, os candidatos irão fazer provas objetivas de conhecimentos básicos e específicos. Após essa etapa, eles ainda devem ser submetidos a avaliação psicológica, avaliação de saúde, teste de avaliação física e, por fim, investigação de antecedentes pessoais.

As provas serão realizadas no dia 17 de dezembro, nas seguintes cidades:

Belém (Região Metropolitana),

Santarém (Oeste),

Marabá (Sudeste),

Altamira (Oeste),

Redenção (Sul)

Itaituba (Sudoeste)

Oficiais

Além das vagas para soldados, a PM do Pará também abriu 400 vagas para oficiais, que exige diploma em Direito. Nesse caso, a remuneração é de R$ 5.728,08 e auxílio-alimentação durante a realização do CFO/PM, mas que chega a R$ 5.896,56 quando o candidato entra no quadro de Aspirante-a-Oficial PM. As inscrições do concurso para oficiais terminaram na última sexta-feira (13).