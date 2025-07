Coca-Cola pode trocar xarope de milho por açúcar de cana nos EUA; entenda a mudança e se é saudável

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na última quarta-feira (16/07) que a Coca-Cola aceitou substituir o xarope de milho por açúcar de cana na fórmula de seus refrigerantes vendidos nos EUA. Segundo Trump, a decisão foi tomada após conversas diretas com a fabricante da tradicional bebida.

"Será uma boa iniciativa deles — vocês vão ver. É simplesmente melhor!", escreveu o presidente em uma publicação na rede Truth Social, plataforma que tem usado para comunicar seus posicionamentos desde que deixou o cargo.

A mudança, se confirmada, representaria uma alteração significativa na receita do refrigerante comercializado no mercado norte-americano, onde a Coca-Cola é tradicionalmente adoçada com xarope de milho de alta frutose. Em outros países, como México, Brasil, Reino Unido e Austrália, o refrigerante já utiliza açúcar de cana como principal adoçante.

Em nota, a Coca-Cola não confirmou oficialmente a substituição, mas declarou que “mais detalhes sobre novas ofertas inovadoras em nossa linha de produtos Coca-Cola serão compartilhados em breve”.

O tema ganhou destaque especialmente em um momento de tensão comercial envolvendo o setor agrícola. O Brasil, segundo maior fornecedor de açúcar para os EUA — atrás apenas do México — pode ser um dos grandes beneficiados, já que os americanos importam até 146,6 mil toneladas por ano do produto brasileiro sem incidência de tarifas. Acima desse limite, a taxa de importação sobe para quase 80%.

A possível mudança também reacendeu o debate sobre a qualidade dos adoçantes utilizados nos refrigerantes. Segundo Trump, o uso do açúcar de cana seria “simplesmente melhor” para os consumidores. Nutricionistas, no entanto, alertam que, embora o açúcar de cana seja considerado menos processado que o xarope de milho, ambos são fontes de calorias vazias e devem ser consumidos com moderação.

A PepsiCo, principal concorrente da Coca-Cola, também se manifestou nesta quinta-feira (17), afirmando que poderá adotar açúcar de cana em seus produtos, como a bebida Pepsi, caso haja demanda dos consumidores.

É uma alternativa mais saudável?

Especialistas em saúde alertam que refrigerantes, independentemente do tipo de açúcar usado, não são opções saudáveis. O consumo excessivo de açúcar, seja de cana ou de milho, representa calorias vazias, sem benefícios nutricionais.

Segundo nutricionistas, o que torna o refrigerante prejudicial não é o tipo de açúcar, mas a alta quantidade presente na bebida. Trocar o xarope de milho por açúcar de cana não reduz os riscos à saúde. O foco correto deve ser a redução do consumo total de açúcar, e não a substituição de um adoçante por outro.