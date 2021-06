China supera marca de 1 bilhão de doses de vacinas aplicadas contra a covid-19

A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou ter ultrapassado neste domingo, 20, a marca de 1 bilhão de doses da vacina covid-19 administradas no país. O número exato de pessoas vacinadas não foi informado. Como em outros lugares, a maioria das vacinas na China é administrada em duas doses.

O ritmo das vacinações se acelerou no país de 1,4 bilhão de pessoas após um início lento. O número total de doses administradas dobrou em menos de um mês, de acordo com a contagem do governo.

A China aprovou sete vacinas desenvolvidas internamente e recentemente aprovou duas delas para crianças de até três anos de idade.

Os reguladores não aprovaram nenhuma vacina não chinesa até o momento, embora pareçam estar próximos disso no caso da desenvolvida pela Pfizer e BioNTech.