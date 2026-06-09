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Cessar-fogo no Irã, no Líbano e em Gaza deve ser respeitado, afirma António Guterres

Estadão Conteúdo

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse que está profundamente alarmado com a renovada escalada no Oriente Médio e pediu o fim imediato de todos os ataques.

"Os cessar-fogos no Líbano, Irã e Gaza devem ser plenamente respeitados", disse Guterres em publicação no X. "Qualquer passo que possa comprometer os esforços diplomáticos em curso deve ser evitado", completou o dirigente nesta terça-feira, 9.

Guterres também disse que está profundamente preocupado com a decisão de Israel de fechar os cruzamentos para Gaza e reiterou o apelo pela reabertura imediata de todos os cruzamentos, para garantir a passagem rápida, segura e irrestrita de assistência humanitária em grande escala por toda Gaza.

Em meio à crescente pressão sobre a política de assentamentos israelenses e a violência na Cisjordânia, ministros das Relações Exteriores da Austrália, Canadá, França, Noruega e Reino Unido anunciaram medidas coordenadas para introduzir sanções e outras iniciativas a fim de responsabilizar os "colonos extremistas pelos níveis horríveis de violência perpetrada contra civis palestinos", segundo comunicado do governo britânico.

Em apoio à recuperação em Gaza, o Reino Unido anunciou o fornecimento de 1 milhão de libras esterlinas para desminagem humanitária e pelo menos 10 milhões de libras esterlinas para apoiar a Autoridade Palestina na superação da crise fiscal e na manutenção de serviços essenciais, segundo comunicado.

Em relação às novas sanções, o Reino Unido terá como alvo seis entidades e um indivíduo envolvidos no financiamento, facilitação e prática de violência por parte de colonos na Cisjordânia ocupada. A Austrália e a Nova Zelândia publicaram sanções coordenadas na semana passada.

Já a França proibiu a entrada do ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, no país, tornando-se a mais recente nação ocidental a tomar medidas diretas contra membros importantes da coalizão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, segundo a EuroNews.

Divulgado nesta terça, o relatório da Comissão de Inquérito sobre o Território Palestino Ocupado da ONU concluiu que as autoridades israelenses facilitaram os ataques de colonos por meio de apoio financeiro e militar, num clima de impunidade fomentado pelos órgãos judiciais e policiais. O relatório também concluiu que o grupo militante palestino Hamas cometeu crimes de guerra contra palestinos e israelenses.

"A violência perpetrada por colonos é o resultado direto das políticas israelenses que apoiam, permitem e protegem suas ações, enquanto as forças ligadas ao Hamas exploraram o vácuo criado pelos implacáveis ataques israelenses e pela destruição generalizada de Gaza", afirmou o presidente da Comissão. Srinivasan Muralidhar.

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EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/LÍBANO/CESSAR-FOGO/ANTÓNIO GUTERRES
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