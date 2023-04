Casal perde dois filhos em menos de um ano enquanto crianças estavam sob cuidados da avó

Tracey Nix, ex-diretora de uma escola da Flórida, nos Estados Unidos, está enfrentando acusações criminais após dois dos três netos morrerem enquanto estavam sob os cuidados dela. As mortes ocorreram em menos de um ano. Se condenada, Nix pode passar até 30 anos na prisão.

A mãe das crianças e filha de Tracey, Kaila Nix-Schock, disse não saber que a polícia havia tentado apresentar acusações pela morte de Ezra, em 2021, até que a acusação de homicídio culposo agravado foi apresentada após a morte de Uriel, em novembro de 2022. "Se eu for objetiva, ela precisa ir para a prisão", disse ela, em entrevista. "Como sua filha, me mata dizer isso. Como mãe deles, eu exijo isso. Vou lutar por eles", afirmou.

Primeira morte

Em dezembro de 2021, Ezra, de 16 meses, saiu de casa e se afogou em um lago perto da casa da avó, no condado de Hardee, na Flórida. A avó havia adormecido durante o tempo em que o marido de Tracey saiu por cerca de uma hora. Quando a mãe da criança, Kaila Nix-Schock, recebeu a notícia, dirigiu rapidamente para a casa de seus pais e acabou sofrendo um acidente de carro. Kaila estava grávida de seis meses na época e ficou gravemente ferida.

A polícia tentou apresentar acusações de negligência infantil contra a avó após a morte de Ezra, mas a Procuradoria do Estado se recusou a apresentar acusações alegando "evidências insuficientes". Na época, Kaila disse que ficou aliviada ao saber que a morte de seu filho foi considerada acidental.

Segunda morte

No entanto, em novembro de 2022, Uriel morreu após ter sido esquecida por horas dentro de um carro com todas as janelas fechadas enquanto a avó praticava piano. Quem encontrou a bebê no banco traseiro foi o avô, Ney Nix. Ele tentou reanimar a neta, mas não teve sucesso.

Os pais, devastados, afirmaram que não confiavam mais em deixar as crianças com Tracey após a morte de Ezra, mas que ela amava as crianças, então nunca pensaram em afastá-la dos cuidados. Tracey está agora enfrentando acusações de homicídio qualificado pela morte de Uriel.

Defesa classifica caso como "acidente"

O advogado de Tracey, William Fletcher, afirmou que a morte de Uriel foi "obviamente um acidente" e que a avó está "totalmente devastada". Ele também teme que a publicidade em torno dos casos possa dificultar a obtenção de um julgamento justo. Os pais das crianças disseram que lutarão para que Tracey seja responsabilizada pela morte de seus filhos.

O caso chocou a comunidade local e trouxe à tona questões importantes sobre a segurança infantil e a responsabilidade dos cuidadores.