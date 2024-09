Carpinteiro do Marajó vai à ONU apresentar projeto de sustentabilidade desenvolvido no Pará

Um carpinteiro paraense, morador da comunidade do Céu, em Soure, na Ilha do Marajó, estará nos palcos da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta sexta-feira (20), para mostrar ao mundo um projeto colaborativo de carpintaria desenvolvido com uma empresa de arquitetura: o Pallas - carpintaria amazônia.

O mestre Valdiley, carpinteiro da comunidade, Luís Guedes, arquiteto da Gua Arquitetura, e o designer Jay Boggo, estarão no SDGs in Brazil, maior encontro de sustentabilidade corporativa do mundo, realizado pela rede brasileira do Pacto Global da ONU, que reúne lideranças para apresentar e debater soluções para a crise climática.

O objetivo principal da coleção do projeto Pallas é gerar uma visibilidade para a carpintaria amazônica e renda para os carpinteiros participantes. Porém, para além disto, o pallas pretende financiar uma série de ações que objetivam o benefício de comunidades ribeirinhas e promover a difusão de técnicas de carpintaria que vem sendo documentadas pelo projeto Carpinteiros da Amazônia – outro projeto que a Guá Arquitetura vem desenvolvendo com as comunidades ribeirinhas do Pará.

Essa experiência abriu portas para delicosas parcerias com marcas como: TokStok, Artefacto, La Estampa, Casa Cor, +55 Design, Petlove, Lumini e agora nos oferece a participação

nesse projeto tao inspirador, chamado Pallas.

Entre os destaques desta edição do Pacto Global da ONU – Rede Brasil, estão a divulgação do segundo ano do Relatório Ambição 2030, que traz os indicadores da estratégia formada por dez grandes Movimentos, criados para acelerar as metas propostas pela Agenda 2030 da ONU; e a discussão sobre a agenda ‘anti-woke’, que se opõe a uma ampla gama de questões sociais e ambientais, incluindo direitos LGBTQIA+, igualdade de gênero e étnico-racial, mudança climática, entre outros temas.

Esta edição do SDGs traz variedade de debates relacionados à agenda climática. Na área da saúde, por exemplo, o médico Sidney Klajner, presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, e Márcia Castro, professora Andelot de Demografia e Chefe do Departamento de Saúde Global e População, Escola de Saúde Pública T.H. Chan de Harvard, discutirão ´Saúde e Resiliência Climática: Como gerir sistemas de saúde à luz de seu papel crítico frente às mudanças climáticas´.

E, a pouco mais de um ano para a COP30, que será realizada em Belém, no Pará, a Floresta Amazônica tem estado cada vez mais na pauta nacional e mundial. A bioeconomia e a inovação na região serão tema de um painel com a participação de Danilo Zelinski, head de investimentos em tecnologia para clima e floresta da KPTL. O painel é um resumo do Bioeconomy Amazon Summit (BAS), evento organizado pela gestora KPTL e o Pacto Global em Belém, em agosto, com o objetivo de fazer a ponte entre investidores e empreendedores da bioeconomia local. Jorge Viana, presidente Apex e Sarah Sampaio, CEO e Fundadora do Café Apuí e Amazônia Agroflorestal, também participam deste debate.