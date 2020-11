Cães e gatos pegam covid, mas não transmitem para humanos

Cães e gatos podem ser infectados pelo coronavírus Sars-Cov-2, vírus que provoca a covid-19, mas não há transmissão da parte dele para os humanos, segundo o veterinário brasileiro Hélio Autran de Morais, que é professor titular do Departamento de Ciências Clínicas e diretor do hospital veterinário da Universidade do Oregon, nos Estados Unidos.

A afirmação vem após a maior revisão sobre o impacto da pandemia em animais, estudo ao qual Morais está à frente, publicado na revista Frontiers in Veterinary Science.

O médico veterinário afirma que os tutores de pets "não devem entrar em pânico". Porém, outros animais, como hamsters, podem, sim, se tornar vetores do coronavírus. A Dinamarca deve sacrificar 17 milhões de visons, que carregam uma variante do vírus Sars-CoV-2.

O vírus mutante dificulta a produção de anticorpos e se originou de uma cepa transmitida do ser humano para o vison, criado em fazendas que vendem a pele ao mercado da moda.