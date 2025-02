Bruxa diz que papa Francisco será substituído e que próximo pontífice será 'oriental'

A astróloga e bruxa, Eris Satine, afirmou no último domingo (16/02) que neste ano será necessária a eleição de um novo papa. Além disso, Satine prevê que vai ser formado o conclave, reunião dos Cardeais da Igreja Católica, para eleger um novo papa, e que o novo pontífice será um marco na história da igreja.

As previsões de Satine em relação ao futuro do Vaticano e do líder religioso vão além, já que ela afirma que os próximos acontecimentos terão reflexos não só na área espiritual, mas também na política da Igreja, pois o novo papa será "oriental". "Os astros indicam que essa pode ser uma semana decisiva para o futuro da Igreja Católica", revela a astróloga.

VEJA MAIS

Eris não sabe se a eleição do novo papa será por conta da renúncia do papa Francisco ou pela morte dele, já que o seu "quadro clínico é complexo", segundo o Vaticano.

A partir da leitura dos astros, a bruxa anuncia que: "o mundo verá uma reviravolta espiritual e política dentro da Igreja, alterando os rumos do catolicismo global".

Como está a saúde do papa Francisco?

O líder religioso está internado desde a última sexta-feira (14/02) com infecção no trato respiratório e o quadro clínico é considerado complexo. Inicialmente, ele apresentava bronquite, que estava afetando sua saúde desde o início de fevereiro. Devido às complicações da doença, ele teve dificuldade de respirar.

Os resultados dos últimos exames apontam que o papa Francisco tá com infecção respiratória polimicrobiana", que é uma doença causada por uma mistura de vírus, fungos, bactérias e parasitas, segundo os especialistas.

Atualmente, ele não está com febre e o estado de saúde é estável. Na manhã desta segunda-feira (17/02), ele recebeu a eucaristia e continuou as atividades, ainda que internado no Hospital Gemelli.

O Vatican News informou que o papa está comovido com as "numerosas mensagens de afeto". Além disso, ele agradece "àqueles que estão atualmente hospitalizados pelo carinho e amor que expressam através de desenhos e mensagens de pronta recuperação. Reza pelos doentes e pede orações por ele".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)