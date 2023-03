Brasileiro que luta na guerra da Ucrânia é ferido gravemente na cabeça

Um brasileiro que lutou na guerra na Ucrânia contra os invasores russos sofreu um ferimento grave na cabeça e está hospitalizado com problemas de fala. David Moura, ex-professor de artes marciais e ex-bombeiro civil, se definia como um "mercenário" e estava combatendo junto ao exército ucraniano em troca de dinheiro. As informações sobre o jovem brasileiro estão sendo repassadas aos familiares e à imprensa por Clara Magalhães, idealizadora do Frente BrazUcra, movimento de voluntários brasileiros que atuam na Ucrânia, que visitou Moura no hospital.

VEJA MAIS

Embora aparente estar bem, o brasileiro sofreu um trauma na cabeça ao ser ferido durante uma missão com o Exército ucraniano em Kupiansk, na região de Kharkiv Oblast, no leste da Ucrânia. David, que está internado num hospital em Poltava, a 340 km da capital Kiev, não se lembra do que aconteceu, mas tem recebido assistência de uma médica alemã que está na Ucrânia e da própria Clara.

Ferido na cabeça, David Moura apresenta problemas de fala após o trauma (Clara Magalhães / Frente BrazUcra)

A voluntária brasileira contou que alguns meses atrás conheceu a médica, que atua em um batalhão no leste da Ucrânia, para onde a Frente BrazUcra tem enviado insumos. "Pediram nossa ajuda com geradores e postaram uma foto nossa quando efetuamos a entrega. Um dos soldados desse batalhão, que está no mesmo hospital que David, viu a foto e mandou uma mensagem para mim dizendo que ninguém conseguia se comunicar com ele, perguntando se eu poderia interceder", contou.

"Comecei então a conversar com o David, e ele me pediu para visitá-lo. Agora, falei com a médica e ela nos passou os dados clínicos dele para que eu possa enviar a um neurologista no Brasil e ter uma segunda opinião. Também estamos tentando achar uma fonoaudióloga para ajudar na reabilitação da fala dele", acrescenta.

Clara disse que nos próximos dias também vai visitar outro brasileiro ferido. Além de David, vários outros brasileiros atuam como combatentes na guerra na Ucrânia. Não se sabe ao certo quantos. Muitos moram na Europa. Um deles, André Luis Hack Bahi morreu em junho do ano passado após ser baleado por tropas russas no leste do país. Ele também havia se apresentado voluntariamente para lutar contra os russos.

Mercenários

Vários brasileiros estão atuando como combatentes na guerra na Ucrânia, mas não se sabe quantos exatamente. Alguns atuam tanto do lado russo quanto ucraniano, mas em proporções e sob regras distintas. A Rússia já recorreu a esse tipo de combatente em outros conflitos recentes dos quais participou, como a anexação da Península da Crimeia em 2014 e para apoiar a insurgência pró-Rússia que ocorreu nas regiões de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia. Por outro lado, a Ucrânia recrutou abertamente combatentes irregulares para se juntarem a milícias e forças voluntárias, incluindo a Legião Internacional de Defesa da Ucrânia.