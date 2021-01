Biden quer que pacote fiscal seja bipartidário, diz porta-voz da Casa Branca

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, reforçou nesta quinta-feira, 28, a disposição do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de negociar com o Congresso o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão. Segundo a assessora, o novo mandatário gostaria que os estímulos à economia fossem aprovados com apoio bipartidário. "Ele ouve democratas e republicanos", informou.

De acordo com Psaki, Biden já conversou por telefone com parlamentares de seu partido e da oposição. "Ele está aberto a ideias que melhorem o pacote", afirmou.

A porta-voz voltou a negar, porém, que a Casa Branca tenha a intenção de dividir a proposta em duas partes para facilitar a aprovação no Congresso.

Segundo a assessora, Biden está aberto a ideias que possam melhorar as medidas contidas no pacote, mas acredita que as ações já estão direcionadas para "as pessoas que mais precisam".

Ela também disse que, segundo pesquisas de opinião, a maioria da população apoia o pacote fiscal.

Psaki ainda defendeu o uso de decretos por Biden para reverter medidas de seu antecessor, o ex-presidente Donald Trump. "Parte de unificar o país é resolver os problemas da população", declarou.

Os decretos, segundo ela, são voltados para desfazer ações "prejudiciais e, às vezes, imorais" do governo anterior.